Vanessa Incontrada, nozze a settembre con cerimonia intima

Vanessa Incontrada parla delle nozze con Rossano Laurini: data fissata per settembre e cerimonia intima. La conduttrice racconta i preparativi e anticipa la presenza di molti colleghi tra gli invitati.

Vanessa Incontrada si divide tra teatro e vita privata. Durante una recente apparizione televisiva ha rivelato che il matrimonio con Rossano Laurini si terrà a settembre, senza entrare nei dettagli sulla data precisa.

L’idea è chiara: niente eventi sfarzosi. La conduttrice punta su una cerimonia raccolta, con pochi invitati selezionati. «Sarà semplice», ha spiegato, lasciando intendere un’atmosfera familiare e lontana dai riflettori.

Leggi anche: FOSCA INNOCENTI con VANESSA INCONTRADA E FRANCESCO ARCA : in onda venerdì in prima serata

Non mancheranno però volti noti. Tra gli invitati ci saranno molti colleghi e amici del mondo dello spettacolo. «Sono felice che riescano a esserci quasi tutti», ha detto, evitando di fare nomi.

L’annuncio delle nozze era arrivato alla fine di ottobre 2025. In quell’occasione Incontrada aveva parlato apertamente della scelta di sposarsi, legata a un sentimento ritrovato e a una nuova fase della sua vita, vissuta con maggiore consapevolezza.