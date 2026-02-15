Milano cortina, paura per Lajunen nel big air a Livigno: Il video della caduta

Attimi di paura al Livigno Snow Park durante le qualificazioni di big air: il finlandese Elias Lajunen cade violentemente. L’atleta è cosciente e sotto osservazione, ma la sua gara olimpica si interrompe.

Momenti di tensione alle Olimpiadi di Milano Cortina durante le qualificazioni maschili di big air nello sci freestyle. Nella mattinata di domenica 15 febbraio, il Livigno Snow Park si è fermato dopo una caduta pesante che ha coinvolto il giovane finlandese Elias Lajunen.

Il 18enne è finito a terra nel corso della prima manche, perdendo il controllo durante un trick e impattando con forza sulla pista. L’atleta ha colpito schiena e testa, rimanendo subito immobile tra la preoccupazione generale di pubblico e addetti ai lavori.

I soccorsi sono intervenuti in pochi istanti. Lajunen è stato immobilizzato e trasportato fuori dal tracciato con il toboga. Secondo quanto riferito dallo staff della nazionale finlandese, il ragazzo è cosciente e in grado di muovere arti superiori e inferiori.

Le sue condizioni verranno monitorate nelle prossime ore con ulteriori controlli medici. La partecipazione olimpica, però, si chiude qui: Lajunen non tornerà in gara dopo l’incidente.