Antonio Vasco scomparso a Gioia del Colle, appello per ritrovarlo

Scomparso da sabato mattina a Gioia del Colle, Antonio Vasco non dà più notizie. Partite le ricerche, il Comune chiede aiuto ai cittadini per ricostruire i suoi ultimi movimenti.

Da sabato 14 febbraio non si hanno più notizie di Antonio Vasco, 27 anni, residente a Gioia del Colle. Il giovane si è allontanato nelle prime ore del mattino e da allora non ha più contattato familiari o amici.

Al momento della scomparsa indossava un maglione, jeans e stivaletti. Un elemento utile per il riconoscimento è il giubbotto verde e marrone, segnalato come il capo più distintivo.

Leggi anche: Blitz dei Carabinieri a Bari: arresti per omicidio mafioso e rapina armata a Gioia del Colle



Le ricerche sono state avviate subito dopo l’allarme, con il coinvolgimento dell’amministrazione comunale e della Protezione Civile. L’obiettivo è ricostruire con precisione gli spostamenti del ragazzo nelle ore precedenti alla scomparsa.

Il Comune invita chiunque abbia visto qualcosa o disponga di informazioni a rivolgersi alle Forze dell’Ordine o alla Polizia Locale ai numeri 080.3484014 e 080.3494212. Attivi anche i contatti del Gruppo comunale di Protezione Civile: 328.7423177 e 338.3740582.

Ogni segnalazione può contribuire a individuare il giovane e a chiarire quanto accaduto nelle ore in cui si sono perse le sue tracce.