Blitz dei Carabinieri a Bari: arresti per omicidio mafioso e rapina armata a Gioia del Colle

Dalle prime ore di questa mattina è in corso un’importante operazione dei carabinieri di Bari, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura del capoluogo pugliese. L’intervento mira a eseguire le ordinanze di custodia cautelare nei confronti dei presunti responsabili di un omicidio con modalità mafiose e di una rapina a mano armata avvenuti a Gioia del Colle nel 2015 e nel 2016.

Secondo quanto emerso dalle indagini, gli episodi sarebbero collegati a contesti criminali radicati nel territorio, con l’obiettivo di affermare il controllo mafioso nell’area. Le attività investigative, condotte dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Bari, hanno permesso di ricostruire la rete di complicità e i movimenti dei sospettati nei mesi successivi ai fatti.

Leggi anche Dramma a Bari: morto il figlio di un anno del calciatore Matthias Verreth

Ulteriori dettagli sull’operazione saranno illustrati nel corso della conferenza stampa prevista alle ore 11 presso la sede della Procura della Repubblica di Bari, alla presenza del procuratore aggiunto coordinatore della Dda e del comandante provinciale dei Carabinieri.