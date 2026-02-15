Rosita Celentano, gli amori con Jovanotti e Mario Ortiz tra ricordi e domande senza risposta

Rosita Celentano ripercorre due relazioni decisive della sua vita, raccontando con franchezza il legame con Jovanotti negli anni ’80 e la lunga storia con Mario Ortiz, finita senza spiegazioni.

Rosita Celentano torna a parlare della sua vita sentimentale e lo fa senza filtri. Ospite a Verissimo, ha ripercorso due relazioni che hanno segnato profondamente il suo percorso, tra emozioni forti e ricordi ancora vivi.

Il primo nome è quello di Jovanotti, conosciuto quando lei aveva appena 24 anni. Un amore nato negli anni ’80, in un momento in cui Rosita muoveva i primi passi nel mondo dello spettacolo. «Ero molto giovane, non sapevo nemmeno da dove iniziare», ha raccontato, descrivendo una fase fatta di entusiasmo e scoperta.

Una riflessione intima e diretta sulla vita sentimentale, tra ferite del passato, scelte di libertà e una nuova consapevolezza arrivata con il tempo, senza rimpianti né recriminazioni.

La relazione con il cantautore si intreccia anche con la sua carriera: nel 1989 lui la sceglie come protagonista del videoclip di “La mia moto”. Un periodo intenso, vissuto con la leggerezza e l’energia tipiche di quell’età.

Più recente e ancora più significativa, però, è stata la storia con Mario Ortiz, ballerino di origine nativo americana. Sei anni insieme, un rapporto profondo in cui si parlava apertamente di futuro, matrimonio e figli.

Celentano ha ricordato quel legame come il più importante della sua vita. Tra loro c’era una sintonia rara, fatta di dialogo e fiducia. «Con lui potevamo dirci tutto», ha spiegato, sottolineando la forza di una connessione che andava oltre la quotidianità.

Nonostante la solidità del rapporto, la relazione si è interrotta senza una spiegazione chiara. «Non sappiamo ancora perché ci siamo lasciati», ha ammesso, lasciando emergere un interrogativo rimasto aperto nel tempo.