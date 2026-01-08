Rosita Celentano racconta i tradimenti e la serenità conquistata con la maturità

Una riflessione intima e diretta sulla vita sentimentale, tra ferite del passato, scelte di libertà e una nuova consapevolezza arrivata con il tempo, senza rimpianti né recriminazioni.

Nel raccontarsi senza filtri,ripercorre un passato sentimentale segnato da delusioni profonde. Relazioni importanti, vissute con trasporto, si sono infrante davanti a più tradimenti, lasciando ferite che hanno inciso sul suo modo di vivere l’amore.

Quelle esperienze non l’hanno però spinta a rinnegare se stessa. Al contrario, hanno contribuito a ridefinire le sue priorità, allontanandola dall’idea che la realizzazione personale passi necessariamente attraverso una coppia stabile o il matrimonio.

Oggi si definisce una donna sola per scelta, una condizione che descrive come pienamente appagante. La parola “zitella”, spesso usata con accezione negativa, viene da lei rivendicata con orgoglio come simbolo di autonomia e serenità interiore.

Con il passare degli anni è arrivata una nuova lucidità nei sentimenti. La maturità, unita ai cambiamenti fisici ed emotivi, ha portato una diversa prospettiva sull’amore, più concreta e meno idealizzata, lontana dalle aspettative e dalle pressioni esterne.

Secondo il suo racconto, questa forma di saggezza sentimentale emerge quando si smette di inseguire modelli imposti e si inizia ad ascoltare davvero se stessi. Un equilibrio che oggi vive con naturalezza, senza il bisogno di giustificare le proprie scelte.