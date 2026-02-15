Rocco Casalino e Alejandro, la nuova relazione tra tv e vita privata
Rocco Casalino torna in tv con il compagno Alejandro: dalla carriera politica alla nuova relazione, ecco chi è l’uomo che oggi condivide la sua vita e i progetti futuri.
Rocco Casalino sarà tra gli ospiti della puntata di Verissimo in onda domenica 15 febbraio, dove racconterà il momento che sta vivendo anche accanto al nuovo compagno Alejandro. Una presenza che segna un passaggio importante nella sua vita personale, oggi sempre più esposta.
Nato nel 1972, Casalino è diventato noto al grande pubblico con la partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello nel 2000. Da allora il suo percorso ha preso direzioni diverse, portandolo lontano dai riflettori della tv per lavorare dietro le quinte della comunicazione politica.
Negli anni ha costruito un ruolo centrale nel Movimento 5 Stelle, fino a diventare il principale portavoce dell’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Un incarico che lo ha reso uno dei volti più riconoscibili della comunicazione istituzionale italiana.
Parallelamente alla carriera, la sua vita privata ha spesso attirato curiosità. Oggi al suo fianco c’è Alejandro, con cui condivide una relazione nata da un colpo di fulmine. I due si mostreranno insieme in televisione, raccontando l’inizio della loro storia e i progetti che li uniscono, tra cui il desiderio di costruire una famiglia.