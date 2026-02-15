Milano Cortina 2026, Vittozzi oro nell'inseguimento del biathlon

Lisa Vittozzi conquista l’oro nell’inseguimento di biathlon a Milano Cortina 2026: gara perfetta al poligono e successo netto davanti alle rivali nordiche.

Arriva una nuova medaglia per l’Italia ai Giochi di Milano Cortina 2026. Lisa Vittozzi domina la prova a inseguimento del biathlon disputata domenica 15 febbraio e sale sul gradino più alto del podio con una prestazione impeccabile.

L’azzurra chiude in 30’11”8 senza commettere errori al tiro, elemento decisivo per costruire il successo. Alle sue spalle si piazza la norvegese Maren Kirkeeide, staccata di quasi 30 secondi, mentre il terzo posto va alla finlandese Suvi Minkkinen.

Per l’Italia si tratta della medaglia numero 22 della spedizione, l’ottava d’oro e la prima nella storia olimpica del biathlon. Più indietro l’altra azzurra Dorothea Wierer, che termina la gara al nono posto.

Nata a Pieve di Cadore il 4 febbraio 1995, Vittozzi ha costruito negli anni un percorso solido nelle discipline invernali prima di specializzarsi nel biathlon. Ai Giochi di Pyeongchang 2018 aveva già conquistato il bronzo nella staffetta mista.

Il suo palmarès include 12 medaglie mondiali e il successo nella classifica generale di Coppa del Mondo nel marzo 2024, risultato raggiunto prima di lei solo da Wierer tra le italiane. A questi si aggiungono quattro trofei di specialità, tra cui quelli nell’individuale e nell’inseguimento.

Dopo aver saltato l’intera stagione 2025 per un infortunio, Vittozzi ha puntato tutto sull’appuntamento olimpico. La preparazione mirata ha trovato conferma nella gara odierna, chiusa senza sbavature al poligono e con un ritmo costante sugli sci.

Fuori dalle competizioni ama dedicarsi al tennis, alla lettura di gialli e alle serie televisive, ma oggi il suo nome resta legato a una prova che vale l’ingresso nella storia dello sport italiano.