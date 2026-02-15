Andrea Bocelli ospite finale di Sanremo, tutti gli altri nomi annunciati

Andrea Bocelli salirà sul palco dell’Ariston nella serata finale di Sanremo. L’annuncio è arrivato in diretta tv, insieme a nuovi dettagli su ospiti e co-conduttori del Festival.

Andrea Bocelli sarà tra i protagonisti della serata conclusiva del Festival di Sanremo, in programma sabato 28 febbraio. A comunicarlo è stato Carlo Conti durante un collegamento in diretta a Domenica In, aggiungendo un altro nome di peso al cast già definito.

Il calendario degli ospiti prevede anche il ritorno di Tiziano Ferro, atteso nella prima serata a distanza di sei anni dall’ultima esibizione sul palco dell’Ariston. Spazio poi a Eros Ramazzotti nella terza serata: per lui una celebrazione speciale dei quarant’anni dalla vittoria tra le Nuove Proposte, con la partecipazione di Alicia Keys.

Accanto a Carlo Conti ci sarà Laura Pausini, presente per tutte e cinque le serate nel ruolo di co-conduttrice e madrina. Ogni sera saliranno sul palco anche ospiti diversi: nella prima è atteso l’attore Can Yaman, mentre la seconda vedrà la presenza di Pilar Fogliati. Lillo sarà protagonista nella seconda serata, Nino Frassica nella quinta.

Il Festival si estenderà anche fuori dal teatro Ariston. Sul palco galleggiante della Costa Toscana, ancorata davanti alla città, sarà protagonista Max Pezzali con il progetto “Max Forever – The Party Boat”.

Confermati anche gli appuntamenti al Suzuki Stage in piazza Colombo, con la conduzione affidata a Daniele Battaglia per tutta la settimana. Sul palco si alterneranno Gaia il 24 febbraio, Bresh il 25, The Kolors il 26, Francesco Gabbani il 27 e i Pooh il 28 febbraio.