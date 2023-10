Fabrizio Corona Censurato a Rai3? Il Tapiro e gli altri 3 nomi

Fabrizio Corona sostiene di essere stato soggetto a "censura" durante la sua estesa intervista su Avanti Popolo, il programma di Rai3 condotto da Nunzia De Girolamo. Attraverso le sue storie su Instagram, Corona espone la sua versione dei fatti.

"Incredibile quanto è accaduto! Mi rammarico per tutti voi. Purtroppo," afferma l'ex fotografo di celebrità, "non ho avuto la possibilità, come mi era stata garantita questa mattina, di esprimere liberamente le mie opinioni, di mostrare in televisione il considerevole impegno che sto profondendo da sei giorni senza interruzioni insieme al mio amico Moreno. Ad un certo punto, la conduttrice ha introdotto un audio che, alla fine, non è stato trasmesso. Capite? Si trattava delle voci di Zaniolo e di tre calciatori di Serie A che discutevano di scommesse e di enormi somme di denaro. Hanno preso in giro voi e hanno preso in giro me!"

"Oggi in televisione bisogna fare da soli," continua Corona. "Adesso rifletto su come procedere e su dove condividere tutte le informazioni che ho raccolto con grande sforzo e rischiando senza alcun timore, perché sono un uomo libero e non mi lascio intimorire da nulla. Ho commesso un errore a partecipare a questo programma e a promuovere qui un'inchiesta così rilevante e complessa che è stata censurata. Io farò i conti con questa situazione e domani sarà un nuovo giorno per me, ma per voi è una vergogna. Mi dispiace sinceramente. Dopo tanti anni, ancora non imparo la lezione."

Cosa ha dichiarato Corona a De Girolamo

"Nel calcioscommesse è coinvolto il 30-40% dei giocatori", ha dichiarato Fabrizio Corona nel corso dell'intervista condotta da Nunzia De Girolamo. L'inchiesta della procura di Torino coinvolge attualmente tre calciatori: Nicolò Fagioli, che ha patteggiato una squalifica di 7 mesi con la giustizia sportiva, Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali. Attraverso allusioni e presunte rivelazioni, Corona dipinge un quadro di diffusione e estensione del fenomeno molto superiore alle stime attuali: "Scommettono in tantissimi, è coinvolto il 30-40% dei calciatori... Se si indaga e si punisce, cosa accadrà al calcio italiano? I giocatori possono scommettere in modo informale, senza dover pagare regolarmente: 'Giocami 20, giocami 30, giocami 40...' Tutto dipende dalla procura di Torino e dalla sua volontà di estendere l'inchiesta a tutti i calciatori coinvolti. Ma poi che cosa succede al campionato, che cosa succede al calcio?" ribadisce l'ex paparazzo.

Il Tapiro e gli altri 3 nomi

L'intervista poco incisiva costa a Corona la consegna del Tapiro d'oro da parte di Striscia la Notizia. Proprio durante la consegna del riconoscimento da parte del programma di Canale 5, emergono altri tre nomi di calciatori: Stephan El Shaarawy (Roma), Federico Gatti (Juventus) e Nicolò Casale (Lazio). A Valerio Staffelli, inviato di Striscia, Corona mostra un filmato in cui si sentono giocatori discutere delle puntate durante una sessione di palleggi. Il servizio completo andrà in onda questa sera su Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20:35).

Altre News per: fabriziocoronacensuratorai3tapiroaltrinomi