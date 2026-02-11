Bimba morta a Bordighera, sequestrata la villetta: madre in carcere

Una bambina di due anni è morta in casa a Bordighera. L’abitazione è stata sequestrata e la madre è in carcere con l’accusa di omicidio preterintenzionale. L’autopsia chiarirà le cause del decesso mentre gli inquirenti contestano la sua versione dei fatti.