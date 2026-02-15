Harper Beckham manda un messaggio ai fratelli, anche Brooklyn tra i destinatari

Un messaggio affettuoso di Harper Beckham riporta al centro i rapporti con i fratelli, incluso Brooklyn, mentre in famiglia restano tensioni ancora irrisolte.

Un augurio semplice, pubblicato il 14 febbraio, ha attirato l’attenzione sulla famiglia Beckham. Harper, 14 anni, ha scritto sui social: «Buon San Valentino ai migliori fratelli maggiori del mondo», includendo anche Brooklyn, nonostante i rapporti tesi degli ultimi tempi.

La ragazza ha condiviso più contenuti nello stesso giorno. In uno scatto recente insieme a Romeo e Cruz ha aggiunto: «Vi voglio così bene, le parole non possono descriverlo». In un altro post è comparsa una foto d’infanzia con tutti e tre i fratelli, accompagnata dallo stesso messaggio affettuoso.

Il gesto non è passato inosservato. Anche Victoria Beckham ha rilanciato una delle immagini nelle sue storie Instagram, aggiungendo un cuore. Un segnale pubblico che conferma il legame con tutti i figli, senza eccezioni.

Nelle stesse ore, Cruz ha pubblicato vecchie immagini di famiglia, scegliendo come sottofondo “The River of Dreams”, con un passaggio che parla di qualcosa di perduto. Un contenuto che sembra alludere alla distanza con il fratello maggiore.

Dall’altra parte, Brooklyn non ha dato segnali di apertura. Ha condiviso momenti con la moglie Nicola, definendola «il mio tutto», accompagnando il post con “You’re The First, The Last, My Everything”. Un messaggio chiaro, rivolto altrove.

Tra dediche, canzoni e immagini, i social diventano il terreno su cui si muovono i rapporti familiari. Per ora, però, non emergono segnali concreti di un riavvicinamento.