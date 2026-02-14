Inter-Juventus, espulsione di Kalulu scatena proteste contro La Penna
L’espulsione di Kalulu nel primo tempo accende Inter-Juventus: proteste furiose dalla panchina bianconera e tensione nel tunnel di San Siro.
La sfida tra Inter e Juventus si chiude con un 3-2 ricco di episodi, ma a pesare sull’andamento del match è soprattutto il cartellino rosso mostrato a Kalulu al 42’. Il difensore bianconero viene espulso per doppia ammonizione dopo un contatto con Bastoni, giudicato dall’arbitro La Penna come simulazione.
La decisione provoca una reazione immediata in campo e in panchina. Kalulu contesta il provvedimento, mentre la squadra bianconera protesta apertamente. Bastoni, dopo l’episodio, esulta con enfasi, un gesto che contribuisce ad aumentare la tensione tra i giocatori.
Nel tunnel degli spogliatoi, al termine del primo tempo, si accende lo scontro verbale. Spalletti si dirige verso l’arbitro gridando il proprio disappunto, accusandolo di aver compromesso la partita. Accanto a lui anche dirigenti e membri dello staff juventino.
Tra i più agitati anche Giorgio Chiellini, che contesta duramente la scelta arbitrale, e Damien Comolli, trattenuto a fatica mentre cerca il confronto diretto con La Penna. La tensione resta alta anche dopo il rientro negli spogliatoi.
ODDIO CALMA— TaThor (@Tathor00) February 14, 2026
ABBIAMO IL #CINEMA pic.twitter.com/K729ta56Z4