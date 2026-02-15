Violenza sulla pista ciclabile nel Modenese, il racconto della vittima

Una donna di 53 anni racconta l’aggressione subita su una pista ciclabile nel Modenese. Minacciata e violentata da un giovane, oggi vive tra paura e traumi, mentre l’aggressore è stato arrestato.

Stava pedalando come aveva fatto tante altre volte, lungo una pista ciclabile nel Modenese, quando la sua routine si è trasformata in un incubo. Il 19 agosto 2025 una donna di 53 anni è stata aggredita e violentata. Da quel giorno, racconta, la sua vita non è più la stessa.

L’aggressione è avvenuta all’improvviso. L’uomo è sbucato da un cespuglio, l’ha colpita facendola cadere e l’ha immobilizzata. «Mi ha bloccata con un ginocchio sul petto e le mani al collo», ricorda. La violenza è stata brutale e rapida, tanto da farle perdere i sensi.

Durante l’attacco, l’aggressore ha usato anche una corda. «Me l’ha stretta al collo dicendo che mi avrebbe uccisa perché lo avevo visto in faccia». Le conseguenze fisiche sono gravi: la donna ha riportato lesioni alle corde vocali e la frattura di un osso del collo.

È riuscita a salvarsi sfruttando un momento di distrazione dell’uomo, trovando la forza di scappare e chiedere aiuto. L’aggressore, un 19enne di origine marocchina, è stato arrestato ed è accusato anche di altre due tentate violenze.

Le ferite, però, non sono solo fisiche. «Mi sveglio di notte con attacchi di ansia e panico», racconta. La donna è seguita da due psicoterapeuti, ma il percorso è lungo. Nel frattempo ha perso anche il lavoro, aggravando una situazione già difficile.

Non riesce a trovare una spiegazione a quanto accaduto. «È stato solo il caso, mi trovavo nel posto sbagliato al momento sbagliato». Nonostante tutto, invita a denunciare sempre e a fidarsi delle forze dell’ordine.