Maltempo in Italia, allerta gialla in 11 regioni e acqua alta a Venezia

Maltempo ancora diffuso sull’Italia: piogge, vento e temporali anche oggi. Allerta gialla in 11 regioni e rischio criticità locali. A Venezia torna l’acqua alta, mentre nel Lazio e al Sud si contano i danni degli ultimi giorni.

Il maltempo non lascia l’Italia neppure nella giornata di domenica 15 febbraio. Il ciclone legato a San Valentino si sta allontanando, ma continua a portare piogge, temporali e raffiche di vento su gran parte del Paese.

La Protezione civile ha diffuso un nuovo avviso meteo segnalando precipitazioni diffuse, a tratti anche intense, con possibili rovesci temporaleschi e attività elettrica. Le condizioni possono provocare criticità sul piano idrogeologico e idraulico in diverse aree.

L’allerta gialla riguarda undici regioni: Emilia-Romagna, Abruzzo, Campania, Basilicata, Puglia e Sardegna, oltre a Lazio, Umbria, Molise, Calabria e Sicilia, coinvolte per intero.

A Venezia si guarda con attenzione al fenomeno dell’acqua alta. In mattinata è atteso un picco di 120 centimetri, sufficiente per attivare nuovamente il Mose con il sollevamento delle paratoie. In serata è previsto un secondo aumento intorno ai 100 centimetri, ma con possibili variazioni al ribasso. Le condizioni favorevoli al fenomeno potrebbero proseguire fino al 19 febbraio.

Il maltempo ha già lasciato segni evidenti nelle ultime ore. A Fiumicino, nella zona della foce del Tevere, oltre 50 persone sono state evacuate dopo che una mareggiata ha invaso le abitazioni vicino agli scogli. Alcune strade della provincia di Roma sono state chiuse per sicurezza.

Situazione difficile anche in Sicilia, dove sabato le piogge hanno colpito in modo particolare le province di Palermo, Messina, Catania e Trapani. In Calabria, la Regione ha avviato la richiesta di stato di emergenza nazionale per i danni provocati dall’ondata di maltempo degli ultimi giorni.