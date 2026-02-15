Espulsione Kalulu, polemiche in Inter-Juventus e critiche dall'estero

L’espulsione di Kalulu in Inter-Juventus accende le polemiche anche all’estero: l’episodio finisce sotto accusa e divide tifosi e addetti ai lavori.

La sfida tra Inter e Juventus continua a far discutere, soprattutto per l’episodio che ha cambiato il match: l’espulsione di Pierre Kalulu al 42’ del primo tempo. Una decisione dell’arbitro La Penna arrivata dopo un contatto con Bastoni, giudicato falloso e punito con il secondo cartellino giallo.

Le immagini mostrano il difensore nerazzurro cadere in maniera accentuata, inducendo il direttore di gara a intervenire. Bastoni, già ammonito, guadagna così un provvedimento decisivo a favore della sua squadra, esultando subito dopo l’azione come per un gol.

L’espulsione di Kalulu nel primo tempo accende Inter-Juventus: proteste furiose dalla panchina bianconera e tensione nel tunnel di San Siro.

Il caso ha superato i confini italiani, attirando l’attenzione anche all’estero. Tra i commenti più duri c’è quello di Vincent Grella, ex centrocampista con un passato in Serie A, intervenuto ai microfoni di Paramount+.

Secondo Grella, la partita è stata condizionata in modo evidente: “Nel match più importante della stagione, il miglior giocatore dell’Inter è stato l’arbitro”. Un giudizio netto, accompagnato da una critica anche alla prestazione dei nerazzurri.

L’ex calciatore sottolinea come l’Inter non sia riuscita a sfruttare la superiorità numerica, mostrando poca incisività offensiva. “Ha giocato male e non ha avuto la giusta cattiveria”, ha aggiunto, evidenziando un limite nella gestione della gara.

Infine, il confronto si sposta su uno scenario ipotetico: con undici uomini in campo, per Grella la Juventus avrebbe potuto portare a casa la vittoria, ribaltando completamente l’esito della partita.