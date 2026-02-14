Amber Heard a Madrid con i figli mentre Johnny Depp torna al cinema

Amber Heard passeggia serena a Madrid con i figli, mentre Johnny Depp torna sul set di un nuovo film. Due vite lontane, dopo anni segnati da battaglie legali e riflettori.

Amber Heard è stata fotografata a Madrid durante una tranquilla uscita con i suoi bambini. L’attrice appare rilassata mentre spinge il passeggino tra le strade della capitale spagnola, lontana dall’attenzione costante dei riflettori e dalle tensioni del passato.

Le immagini mostrano una quotidianità semplice, fatta di passeggiate e momenti familiari. Un contesto molto diverso da quello hollywoodiano, che negli ultimi anni è stato segnato da polemiche e vicende legali molto esposte mediaticamente.

Negli Stati Uniti, invece, Johnny Depp è tornato al lavoro su un set cinematografico. L’attore è impegnato in una nuova produzione e interpreta Ebenezer Scrooge in un adattamento di “A Christmas Carol”. Nei giorni scorsi è stato avvistato in costume e trucco, nei panni del Fantasma del Natale Futuro.

Le loro strade oggi appaiono completamente separate. Da una parte una vita riservata in Europa, dall’altra il ritorno al cinema con un ruolo classico. Due percorsi diversi dopo una lunga e complessa vicenda personale e giudiziaria.