Nicole Kidman e Keith Urban divorziano dopo 19 anni: accordo già firmato e clausola decisiva

Dopo quasi due decenni insieme, Nicole Kidman e Keith Urban hanno deciso di separarsi. Il divorzio arriva al termine di un matrimonio lungo 19 anni, con un accordo già definito e una clausola centrale che ha inciso sulla rottura.

Dopo 19 anni di matrimonio,ehanno avviato le procedure di divorzio, mettendo fine a una delle unioni più longeve dello spettacolo internazionale. La decisione è maturata lontano dai riflettori, con una gestione concordata e priva di scontri pubblici.

L’intesa raggiunta tra le parti prevede una separazione regolata da un accordo prematrimoniale definito anni fa. Al centro del patto c’è una clausola chiave che ha avuto un peso determinante nel percorso che ha portato alla rottura, tutelando patrimonio e interessi familiari in caso di scioglimento del matrimonio.

Secondo quanto emerso, l’accordo disciplina in modo dettagliato la divisione dei beni accumulati durante l’unione, evitando contenziosi legali prolungati. La gestione economica sarebbe stata impostata per garantire equilibrio tra le parti, senza trascinare la vicenda in tribunali o dispute mediatiche.

Il rapporto tra l’attrice e il musicista si era consolidato nel 2006, anno delle nozze, e nel tempo aveva attraversato fasi complesse legate alla carriera e alla vita privata. Le difficoltà emerse negli ultimi anni avrebbero reso evidente una distanza ormai difficile da colmare.

La separazione coinvolge anche l’organizzazione della vita familiare, con particolare attenzione alle figlie della coppia. L’accordo stabilisce modalità condivise per la gestione dei rapporti genitoriali, mantenendo come priorità la stabilità e la continuità per le bambine.

La scelta di rendere ufficiale il divorzio arriva dopo un periodo di riflessione riservata. Entrambi hanno preferito definire ogni aspetto in modo discreto, evitando dichiarazioni pubbliche e lasciando che fossero i documenti legali a chiarire i termini della fine del matrimonio.