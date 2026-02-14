Simona Salvemini a Verissimo, polemiche sul cambiamento fisico

Il ritorno in tv di Simona Salvemini riaccende l’attenzione sul suo aspetto: dopo il video a Verissimo, i social si riempiono di commenti sul cambiamento fisico dell’ex concorrente del Grande Fratello.

Simona Salvemini è tornata in televisione con una breve apparizione a Verissimo, dove ha raccontato il legame di amicizia e stima con Melissa Satta. Un intervento breve ma intenso, che ha riportato l’ex concorrente del Grande Fratello sotto i riflettori.

Oltre alle parole, però, a colpire il pubblico è stato soprattutto il suo aspetto. In molti spettatori hanno notato un cambiamento evidente rispetto al passato, tanto da alimentare subito discussioni sui social.

Tra i dettagli più commentati ci sono zigomi più pronunciati, labbra più voluminose e uno sguardo apparso più tirato. Alcuni utenti hanno parlato apertamente di interventi di chirurgia estetica, ipotizzando ritocchi al viso e anche un aumento del seno nel corso degli anni.

Salvemini non ha mai confermato né smentito eventuali interventi, ma le immagini trasmesse su Canale 5 hanno acceso il dibattito. Su X e altre piattaforme si sono moltiplicati i commenti, molti dei quali critici nei confronti del suo cambiamento.

Tra le reazioni più dure, c’è chi ha scritto che il chirurgo estetico responsabile degli interventi “dovrebbe essere arrestato”. Parole che riassumono il tono acceso delle discussioni nate subito dopo la messa in onda del programma.