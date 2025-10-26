Arisa a Verissimo, le scuse a Simona Ventura: Ho sbagliato, non è una persona falsa

Arisa è tornata a parlare del suo passato televisivo durante la puntata di Verissimo andata in onda il 26 ottobre. Ospite di Silvia Toffanin, la cantante ha voluto nuovamente chiedere scusa a Simona Ventura per un episodio che risale alla sesta edizione di X Factor, quando entrambe facevano parte della giuria.

In quell’occasione, un’eliminazione decisa da Simona Ventura scatenò la reazione impulsiva di Arisa, che le disse: “Sei falsa”. Oggi, a distanza di anni, la cantante ha voluto chiarire una volta per tutte quel momento: “Ero molto agitata, mi sono sfogata con la persona che mi era più vicina. Le ho chiesto scusa un miliardo di volte e lo faccio ancora oggi. Non è una persona falsa, anzi, è una donna tutta d’un pezzo. Le vorrei somigliare”.

Le parole di Arisa hanno trovato subito una risposta affettuosa da parte di Simona Ventura, che ha voluto ribadire il legame che le unisce. “Arisa è una donna originale e autentica. Le voglio un gran bene. Dal primo momento in cui abbiamo lavorato insieme sono rimasta colpita dalla sua personalità. È una persona straordinaria e un’artista incredibile. Abbiamo vissuto fasi diverse della nostra amicizia, ma il bene è rimasto”.

La conduttrice ha anche ricordato come lo scontro sia stato superato quasi subito: “Era un momento di grande tensione. Sono rimasta sorpresa, ma mi ha chiesto scusa immediatamente. Abbiamo chiarito in fretta, io non sono una persona che se la lega al dito”.