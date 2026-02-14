Incidente a Castelnuovo di Garfagnana, morto 58enne: alla guida il figlio minorenne senza patente

Incidente mortale a Castelnuovo di Garfagnana: un uomo di 58 anni perde la vita dopo uno scontro tra tre auto. Alla guida del veicolo c’era il figlio 17enne, senza patente. Cinque i feriti, nessuno in gravi condizioni.

Uno scontro violento tra tre auto ha provocato la morte di un uomo di 58 anni lungo la strada provinciale 445, in località Acquabona, nel territorio di Castelnuovo di Garfagnana, in provincia di Lucca. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di sabato 14 febbraio, poco dopo le 11.30.

La vittima viaggiava su una delle vetture coinvolte, guidata dal figlio di 17 anni. Il ragazzo era al volante senza patente né foglio rosa. Dopo l’impatto, per il 58enne non c’è stato nulla da fare.

Il giovane è stato soccorso e trasferito in codice giallo all’ospedale di Lucca. Altri due feriti sono stati accompagnati nello stesso presidio sanitario, mentre due donne, che si trovavano su un’altra auto coinvolta, sono state portate al pronto soccorso di Castelnuovo. Nessuno dei feriti risulta in condizioni critiche.

Per i soccorsi sono intervenute diverse ambulanze delle Misericordie del territorio e della Croce Rossa, insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco. Le forze dell’ordine hanno gestito la viabilità e avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.