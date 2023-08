Minorenne arrestato per omicidio colposo: incidente mortale senza patente e sotto l'influenza di alcol e droghe

Una tragica vicenda ha scosso la città spagnola di Cartagena, situata nella regione sud orientale di Murcia, quando un grave incidente stradale ha portato alla morte di un giovane passeggero. Un minorenne, che guidava senza patente e sotto l'influenza di alcol e droghe, è stato fermato e successivamente arrestato dalla polizia.

L'incidente è avvenuto verso le prime ore del mattino di giovedì 27 luglio, sull'autostrada principale della città. Nell'autovettura, progettata per cinque persone, viaggiavano ben sette passeggeri, di cui sei fortunatamente illesi, mentre il settimo si trovava nel bagagliaio ed è purtroppo morto sul colpo.

La situazione si è aggravata ulteriormente quando il giovane conducente, dopo aver provocato l'incidente, è fuggito dal luogo senza prestare alcun soccorso all'amico deceduto nel bagagliaio. Le autorità hanno subito avviato le indagini e, poche ore dopo l'incidente, sono riuscite a individuare e arrestare il giovane responsabile.

Il minorenne, 17 anni, guidava senza la patente di guida, e i test effettuati dalla polizia hanno rivelato la sua ubriachezza con livelli di alcol nel sangue pari a 0,14 e 0,13 milligrammi per litro di respiro. Inoltre, è risultato positivo al test delle droghe, rilevando la presenza di cannabis e anfetamine nel suo organismo.

Il ragazzo è ora accusato di omicidio colposo, abbandono del luogo dell'incidente senza prestare soccorso e guida in stato di ebbrezza e senza patente. Tali reati comportano conseguenze gravi, poiché l'omicidio commesso con autoveicolo è punibile con la reclusione da 1 a 4 anni. La guida senza patente può portare a una reclusione da 3 a 6 mesi e una multa salata o lavori a favore della collettività da 31 a 90 giorni. L'abbandono del luogo del sinistro può comportare la reclusione da sei a quattro anni e l'interdizione dalla guida di autoveicoli e ciclomotori da uno a quattro anni.

La comunità di Cartagena è stata colpita da questa drammatica vicenda e ora il minorenne dovrà affrontare le conseguenze legali del suo tragico comportamento. Questo triste evento serve come monito per tutti riguardo l'importanza di rispettare le leggi stradali e di evitare qualsiasi forma di guida sotto l'influenza di alcol e droghe, poiché queste azioni possono avere conseguenze devastanti per la vita delle persone coinvolte e per le loro famiglie.

