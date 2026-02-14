Bambina nata con occhi e pelle di colori diversi, il caso di possibile chimerismo

Una gravidanza segnata da gravi rischi e una scelta contro il parere dei medici. Poi la nascita di una bambina con caratteristiche genetiche rarissime che hanno attirato l’attenzione sui social.

Una storia complessa, iniziata con una gravidanza ad alto rischio e proseguita contro ogni previsione medica. Ashlee Black, 36 anni e madre di nove figli, ha raccontato il percorso che l’ha portata alla nascita della sua bambina, diventata nota online per un aspetto unico.

Fin dai primi giorni, la donna aveva la sensazione che qualcosa fosse diverso. A distanza di circa quattro settimane dal parto, la particolarità è apparsa evidente: la piccola presenta colori diversi di occhi, capelli e pelle. Un dettaglio che ha spinto la madre a condividere un video sui social, raggiungendo milioni di visualizzazioni.

Nel filmato si nota chiaramente la differenza tra i due lati del corpo: da una parte occhi scuri e capelli più spessi, dall’altra occhi chiari e capelli più sottili e ricci. Ashlee ha ipotizzato che possa trattarsi di chimerismo, una condizione genetica rarissima in cui convivono due distinti patrimoni di DNA nello stesso organismo.

Il fenomeno può manifestarsi proprio con differenze visibili come tonalità diverse della pelle, degli occhi o dei capelli. Dopo la pubblicazione del video, molte persone hanno riconosciuto queste caratteristiche, rafforzando l’ipotesi avanzata dalla madre.

Dietro la nascita della bambina c’è però un percorso medico difficile. Ashlee scopre di essere incinta alla quinta settimana, ma i primi esami indicano subito problemi: battito fetale debole e sacco gestazionale posizionato in modo anomalo. I medici le prospettano un possibile aborto spontaneo.

Due settimane dopo emerge una condizione ancora più grave: una gravidanza ectopica su cicatrice da cesareo, in cui il sacco si sviluppa nella cicatrice uterina invece che nella cavità dell’utero. Una situazione rara e potenzialmente pericolosa, con rischio di rottura dell’utero ed emorragia.

La raccomandazione dei medici è chiara: interrompere la gravidanza il prima possibile. Ashlee decide di non farlo e prosegue con controlli frequenti, nonostante i rischi segnalati ad ogni visita.

Alla dodicesima settimana arriva un primo segnale incoraggiante: l’embrione si sposta verso l’utero. Tuttavia, vengono diagnosticate altre complicazioni, tra cui placenta previa e placenta accreta, condizioni che aumentano il rischio di emorragie gravi.

La situazione peggiora ulteriormente quando la placenta invade la parete uterina fino a coinvolgere altri organi, tra cui la vescica. La donna viene ricoverata per due mesi prima del parto a causa di sanguinamenti continui e del pericolo elevato per entrambi.

Il parto avviene alla 34ª settimana. Nonostante le difficoltà, la bambina nasce senza complicazioni immediate. Oggi cresce circondata dalla famiglia e viene descritta dalla madre come serena, vivace e sempre sorridente.