Kevin Maussi Martins coinvolto in incidente in bici, nessuna frattura

Kevin Maussi Martins coinvolto in un incidente mentre andava ad allenarsi con la Sambenedettese. Il giovane attaccante è stato portato in ospedale: escluse fratture, resta in osservazione per precauzione.

Momenti di apprensione per Kevin Maussi Martins, attaccante della Sambenedettese e figlio dell’ex interista Obafemi Martins. Il calciatore è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre si stava dirigendo in bicicletta al campo per l’allenamento.

L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata, intorno alle 11.30, all’incrocio tra via del Cacciatore e via Goffredo da Buglione, a Porto d’Ascoli. Per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale, il 21enne si è scontrato con un’auto guidata da una donna del posto.

Dopo l’impatto, alcuni compagni di squadra che stavano raggiungendo lo stadio Ciarrocchi hanno prestato i primi soccorsi, allertando immediatamente il 118 e la società. L’attaccante è stato quindi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di San Benedetto per i controlli del caso.

Gli esami radiografici hanno escluso fratture: solo escoriazioni e ferite per il giocatore, che resterà a riposo in via precauzionale per la giornata. Se le condizioni lo permetteranno, tornerà in campo già alla vigilia del prossimo impegno.

La Sambenedettese è attesa dalla sfida contro la Torres, gara delicata in chiave salvezza nel campionato di Serie C. Nessuna conseguenza fisica invece per la conducente dell’auto, rimasta però molto scossa per l’accaduto.