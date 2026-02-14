Omicidio a Montecalvoli, giovane ucciso a colpi di pistola in auto

Agguato all’alba nel Pisano: un giovane ucciso a colpi di pistola mentre rientrava a casa in auto. Indagini in corso per chiarire dinamica e movente dell’omicidio.

Un ragazzo di 25 anni, Kevin Muharremi, è stato ucciso all’alba nel centro di Montecalvoli, frazione di Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa. Il delitto è avvenuto intorno alle 5.30 mentre il giovane si trovava a bordo di un’auto.

Secondo una prima ricostruzione, il 25enne stava tornando a casa dopo aver trascorso la serata con due amici. Durante il tragitto, un’altra vettura si sarebbe avvicinata al mezzo su cui viaggiava, da cui sarebbero partiti diversi colpi di pistola.

I residenti della zona hanno riferito di aver sentito almeno tre spari. Uno dei proiettili ha colpito il giovane al collo, una ferita che si è rivelata fatale. L’agguato è avvenuto in via della Repubblica, in una zona abitata del paese.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i soccorritori del 118, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. I militari hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare i responsabili. Al momento, nessuna pista viene esclusa.