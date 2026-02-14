Camilla Monguzzi, realizzato il sogno: donate poltrone letto ai genitori in ospedale a Monza

Il desiderio di una ragazza scomparsa a 14 anni diventa realtà grazie a una raccolta fondi: nuove poltrone-letto per i genitori dei bambini ricoverati nel reparto pediatrico di Monza.

Camilla Monguzzi non è riuscita a vedere realizzato il suo desiderio: aveva solo 14 anni quando un raro tumore cerebrale l’ha portata via nel luglio 2024. Durante i mesi trascorsi nel reparto di pediatria della Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza, aveva espresso un’idea semplice ma concreta: migliorare le condizioni dei genitori costretti a restare accanto ai figli ricoverati.

Quel progetto è stato portato avanti dalla sua famiglia. I genitori, Monica Lorenzon e Luca Monguzzi, insieme a diverse associazioni, hanno avviato una raccolta fondi che ha coinvolto tante persone. Il risultato è stato significativo: quasi 20mila euro raccolti e 17 poltrone-letto acquistate e donate all’ospedale.

All’iniziativa hanno partecipato le realtà Camilla Vive Odv, Una vita in rosa, Amici di Lollo ed EDOniamoSperanza. «È stato commovente ricevere il sostegno di chi ha vissuto esperienze simili alla nostra», hanno raccontato i genitori, ricordando la partecipazione concreta di chi ha scelto di contribuire.

La consegna è avvenuta alla vigilia della Giornata mondiale contro il tumore infantile del 15 febbraio. Un momento che ha rafforzato il senso dell’iniziativa: non solo un traguardo raggiunto, ma un passo per continuare a sostenere famiglie e ricerca.

Le nuove sedute permetteranno ai genitori di affrontare le notti in ospedale in condizioni più dignitose. Non si tratta soltanto di arredi, ma di un aiuto concreto che rende meno difficile la permanenza accanto ai propri figli e rafforza l’idea che nessuna famiglia debba affrontare da sola un percorso così complesso.