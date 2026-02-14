Andrea Stroppa indagato per omicidio stradale a Roma

Andrea Stroppa, manager vicino a Elon Musk, è indagato per la morte di un 18enne investito a Roma. L’incidente è avvenuto il 31 gennaio al Collatino. In corso accertamenti su dinamica e responsabilità.

Si chiamava Mirco Garofano e aveva 18 anni il ragazzo morto il 31 gennaio dopo essere stato investito in via Fiorentini, nel quadrante est di Roma. Solo a distanza di giorni emerge l’identità del conducente dell’auto coinvolta: Andrea Stroppa, 32 anni, figura nota nel settore tecnologico e vicino a Elon Musk.

L’uomo era alla guida di una Smart quando, per cause ancora da chiarire, ha travolto il giovane mentre attraversava la strada. Subito dopo l’impatto è stato lo stesso Stroppa ad allertare i soccorsi. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo di rianimare il ragazzo, senza riuscire a salvarlo.

La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente, a partire dal punto esatto dell’urto. Il corpo del giovane, dopo l’impatto, sarebbe stato sbalzato per oltre dieci metri.

Tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella che Garofano stesse attraversando scavalcando lo spartitraffico centrale al momento dell’investimento. Elementi utili potrebbero arrivare dalle telecamere di sorveglianza della zona, già acquisite dagli inquirenti.

Disposta inoltre l’autopsia sul corpo del ragazzo, passaggio ritenuto fondamentale per chiarire ulteriormente le circostanze del decesso e stabilire eventuali responsabilità.