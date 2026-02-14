Pattinaggio artistico, Malinin crolla a Milano Cortina e chiude fuori dal podio
Il favorito Ilia Malinin sbaglia tutto nel programma libero e chiude lontano dal podio. A Milano Cortina 2026 trionfa a sorpresa Shaidorov, mentre Kagiyama e Sato completano il podio.
Serata da dimenticare per Ilia Malinin alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il talento statunitense, tra i più attesi della vigilia, sbaglia il programma libero e scivola fino all’ottavo posto, lontanissimo dalle medaglie.
Il ventunenne, noto per la sua capacità di inserire elementi estremi come il quadruplo Axel, apre la sua prova proprio con un errore pesante: il salto si trasforma in un singolo. Da lì in avanti la gara si complica, con due cadute che compromettono definitivamente il punteggio.
Il programma, costruito su una base ambiziosa con sette salti quadrupli, si trasforma in un susseguirsi di imprecisioni. Alla fine Malinin chiude alle spalle anche dell’azzurro Daniel Grassl, senza mai riuscire a rientrare in corsa per il podio.
Ne approfitta il kazako Mikhail Shaidorov, che ribalta la classifica dopo il quinto posto ottenuto nel corto. Una prova solida e senza sbavature gli consente di conquistare l’oro, sorprendendo i favoriti della vigilia.
Il giapponese Yuma Kagiyama, tra i principali candidati al titolo, paga un errore grave che gli costa la vittoria ma non la medaglia: chiude secondo e porta a casa l’argento.
Completa il podio un altro atleta giapponese, Shun Sato, autore di una rimonta notevole. Partito dalla nona posizione, riesce a risalire fino al terzo posto, conquistando un bronzo inatteso.