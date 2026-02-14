Omicidio a Viterbo, morto ultras della Lazio durante una lite con un amico

Il 52enne Giovanni Bernabucci è stato ucciso a coltellate nella sua casa a Viterbo. Fermato un vicino, anche lui ultras della Lazio. Alla base del delitto una lite per questioni personali degenerata in violenza.

Giovanni Bernabucci, 52 anni, conosciuto negli ambienti ultras della Lazio con il soprannome “la Iena”, è stato trovato senza vita nella sua abitazione di via Strada Santa Barbara, nel quartiere Santa Lucia a Viterbo. L’uomo è stato colpito più volte con un coltello nella serata di venerdì 13 febbraio.

Secondo una prima ricostruzione, a ucciderlo sarebbe stato Davide Ernesti, vicino di casa e legato allo stesso ambiente calcistico. I due avrebbero avuto un acceso confronto per questioni personali, estranee al tifo, nato già nel pomeriggio e poi degenerato in serata.

Intorno alle 20 la situazione è precipitata: Bernabucci sarebbe stato raggiunto da numerose coltellate, tra le dieci e le venticinque, inferte al corpo e al volto. Dopo l’aggressione, sarebbe stato lo stesso Ernesti a contattare le forze dell’ordine.

Gli agenti, arrivati nell’appartamento, hanno trovato la vittima in condizioni gravissime, distesa a terra, mentre il coltello utilizzato era ancora sul tavolo. Per Bernabucci non c’è stato nulla da fare.

L’uomo fermato è stato portato in Questura e successivamente trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Santa Rosa, dove si trova ricoverato e sorvegliato. Sul posto sono intervenuti gli investigatori della Squadra Mobile, la Digos e la polizia scientifica.

La Procura di Viterbo, con la pm Veronica Buonocore e il procuratore capo Mario Palazzi, ha aperto un fascicolo per omicidio volontario. Gli inquirenti stanno ricostruendo con precisione le fasi dell’aggressione e i motivi alla base della lite.