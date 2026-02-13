Omicidio a Viterbo, ultras della Lazio ucciso in casa da un amico

Un uomo di 51 anni è stato ucciso a coltellate nel suo appartamento a Viterbo durante una lite. Arrestato un conoscente. Indagini in corso per chiarire dinamica e movente del delitto.

È finita in tragedia una lite scoppiata in un appartamento del quartiere Santa Lucia, a Viterbo. La vittima è Giovanni Bernabucci, 51 anni, conosciuto nell’ambiente ultras della Lazio con il soprannome di “la iena”.

L’aggressione è avvenuta intorno alle 19. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo è stato colpito più volte con un’arma da taglio al culmine di un acceso confronto. Le ferite si sono rivelate mortali e non gli hanno lasciato scampo.

Per l’omicidio è stato fermato un amico di lunga data della vittima. L’uomo si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria, che sta valutando la sua posizione e ricostruendo con precisione quanto accaduto.

Dopo l’allarme, l’abitazione è stata isolata per consentire gli accertamenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia scientifica insieme al magistrato di turno e al medico legale, impegnati nei primi rilievi sul corpo e sulla scena del delitto.

Le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio della vicenda, a partire dal movente che ha portato alla violenta aggressione.