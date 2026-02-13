Garlasco, Roberta Bruzzone entra nella villetta per analizzare la scena del delitto

Ingresso per la prima volta nella casa del delitto di Garlasco per la criminologa Roberta Bruzzone, che analizza gli spazi per ricostruire l’omicidio di Chiara Poggi e verificare il racconto di Alberto Stasi.

Per la prima volta Roberta Bruzzone ha varcato la soglia della villetta di Garlasco dove fu uccisa Chiara Poggi. Il sopralluogo è stato documentato e mostrato durante la puntata di Quarto Grado andata in onda venerdì 13 febbraio 2026 in prima serata su Rete 4.

L’ingresso nell’abitazione rappresenta un passaggio cruciale per la criminologa, che ha esaminato ambienti, spazi e percorsi interni con l’obiettivo di ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’omicidio. L’attenzione si è concentrata soprattutto sui movimenti compiuti all’interno della casa.

Leggi anche: Garlasco, i Ris tornano nella villetta dei Poggi: rilievi con scanner 3D e droni per ricostruire la scena del delitto

Al centro dell’analisi anche il racconto di Alberto Stasi, che aveva dichiarato di aver trovato il corpo della fidanzata. Bruzzone ha verificato la compatibilità delle sue parole con la disposizione degli ambienti e con gli elementi presenti sulla scena.

Durante la trasmissione sono stati mostrati i momenti salienti del sopralluogo, con nuove osservazioni emerse dall’esame diretto della villetta, a distanza di anni dai fatti.