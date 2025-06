Garlasco, i Ris tornano nella villetta dei Poggi: rilievi con scanner 3D e droni per ricostruire la scena del delitto

Garlasco torna al centro dell’attenzione con i Ris che tornano nella villetta di Via Pascoli, dove nel 2007 fu trovato il corpo di Chiara Poggi. Con tecnologie all’avanguardia come scanner laser, droni e rilievi 3D, gli investigatori cercano di fare luce su un caso ancora avvolto dal mistero. Un passo importante che potrebbe riaprire le piste e offrire nuove chiavi di lettura alla vicenda. La scena del delitto si prepara a svelare i suoi segreti.

Nuovi accertamenti tecnici nella villetta di Via Pascoli a Garlasco, dove nel 2007 fu trovato il corpo senza vita di Chiara Poggi. I carabinieri del Ris sono entrati nell’abitazione con sofisticate attrezzature: scanner laser, tecnologie 3D e droni, per effettuare rilievi di ultima generazione.

La notizia è stata rilanciata dai canali social del Tg1 e segna un nuovo sviluppo nell'inchiesta sull'omicidio che da anni tiene alta l’attenzione dell’opinione pubblica. Gli specialisti della Scientifica stanno eseguendo una completa mappatura tridimensionale della villetta per analizzare in dettaglio la scena del crimine.

L’obiettivo è ricostruire con precisione la disposizione degli ambienti e le possibili traiettorie delle tracce di sangue, utilizzando le moderne tecnologie per acquisire dati che possano contribuire a chiarire alcuni aspetti ancora irrisolti del caso.

Il nuovo sopralluogo si inserisce nell’ambito di un approfondimento investigativo deciso dagli inquirenti. Non è escluso che le analisi in corso possano fornire elementi utili per una rivalutazione complessiva degli atti e delle circostanze legate all'omicidio di Chiara Poggi.