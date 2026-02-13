Io sono Farah, Tahir in Iran scopre la verità sulla madre di Farah

Tahir viene rapito e portato in Iran mentre cerca prove contro Behnam. In una prigione scopre indizi sconvolgenti: la madre di Farah potrebbe essere ancora viva e legata a un segreto che cambia tutto.

Nelle nuove puntate di Io sono Farah, Tahir tenta di recuperare una chiavetta USB decisiva: contiene il video con cui Behnam ricatta Farah, ripresa mentre uccide Ali Galip insieme a Gonul e Bade. Con l’aiuto di Bekik e di un hacker, riesce a ottenere il codice della cassaforte dell’uomo, ma l’operazione fallisce all’ultimo momento.

Gli uomini di Behnam lo intercettano e lo portano via con la forza. Tahir si ritrova così in Iran, lontano da Farah, mentre lei cerca di sottrarsi al matrimonio imposto con il padre di Kerimsah. Al risveglio, l’uomo è prigioniero in una struttura usata per rinchiudere e torturare i nemici.

Tahir e Mehmet scoprono di essere fratelli nelle nuove puntate di Io sono Farah: una rivelazione che arriva dopo ricatti, inganni e un confronto armato che rischia di finire in tragedia.

Nonostante le condizioni estreme, Tahir riesce a liberarsi. Con violenza abbatte i suoi carcerieri e prende il controllo della situazione. La svolta arriva quando scopre che in quella prigione è stato tenuto per mesi un bambino, usato per attraversare un campo minato e permettere il passaggio di lingotti di contrabbando senza rischi.

Il piccolo racconta che altri bambini prima di lui non sono sopravvissuti. Rivela anche un dettaglio inatteso: nella stessa prigione era rinchiusa una donna che si è presa cura di lui. Nella cella, Tahir trova inciso sul muro il nome Farah, un segno che lo spinge a collegare quella presenza al passato della donna che ama.

Convinto di essere vicino alla verità, Tahir porta con sé uno scialle appartenuto alla misteriosa prigioniera. Tornato in Turchia, chiede a Mehmet di analizzarlo per verificare eventuali tracce di DNA.

I risultati cambiano tutto: lo scialle appartiene a Gülsima, la madre di Farah, che risulta quindi ancora viva. Non solo, emerge anche un altro dettaglio decisivo: è stata lei a donare il midollo a Kerim, e non Behnam come si era sempre creduto.