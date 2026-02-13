Olimpiadi invernali 2026, esauriti i preservativi gratuiti in tre giorni

Le scorte gratuite di preservativi al Villaggio Olimpico invernale sono terminate in soli tre giorni. Gli atleti parlano di forniture limitate e attendono nuovi arrivi.

Al Villaggio Olimpico nel Nord Italia le scorte di preservativi distribuiti gratuitamente agli atleti sono finite nel giro di appena 72 ore. A raccontarlo è un atleta rimasto anonimo, che ha segnalato come le quantità disponibili siano state esaurite rapidamente.

Secondo quanto riferito, gli organizzatori hanno assicurato nuove forniture, anche se non è chiaro quando arriveranno. La distribuzione iniziale si è fermata sotto quota 10mila pezzi, un numero decisamente più basso rispetto ad altre edizioni dei Giochi.

Leggi anche: Turismo - da Giubileo a Olimpiadi invernali 2026: esperti 'grandi eventi sfida per Italia'

Il confronto con Parigi 2024 è netto: in quell’occasione furono messi a disposizione oltre 300mila profilattici. La differenza è legata anche al numero di partecipanti, con meno di 3mila atleti presenti alle Olimpiadi invernali contro gli oltre 10.500 dell’edizione estiva.

Durante i Giochi di Parigi, alcuni atleti avevano mostrato pubblicamente i kit ricevuti nelle stanze del Villaggio Olimpico, con confezioni accompagnate da messaggi ironici. Anche stavolta, nonostante le quantità ridotte, l’interesse non sembra essere mancato.