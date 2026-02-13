Elena Santarelli, infarto per la madre: ricoverata e poi trasferita in cardiologia

Elena Santarelli racconta sui social il ricovero della madre dopo un infarto. Giorni di paura e attesa, poi il miglioramento: la donna è uscita dalla terapia intensiva ed è ora in cardiologia.

Momenti di grande apprensione per Elena Santarelli, che ha condiviso con i suoi follower quanto accaduto alla madre negli ultimi giorni. La showgirl ha pubblicato una foto dall’ospedale, accanto alla donna, ancora con il camice, mentre si stringono in un abbraccio dopo lo spavento.

Tutto è iniziato martedì, quando la madre è stata colpita da un infarto. Il marito l’ha accompagnata immediatamente all’ospedale di Latina, dove i medici hanno deciso per il ricovero in terapia intensiva. Sono seguite ore delicate, segnate dall’attesa e dalla preoccupazione.

Dopo alcuni giorni, le condizioni sono migliorate e la donna è stata trasferita nel reparto di cardiologia. Un passaggio che ha segnato l’inizio di una fase più stabile, permettendo alla famiglia di tirare un primo sospiro di sollievo.

Nelle parole pubblicate sui social, Santarelli ha espresso tutta la tensione accumulata e la gioia per il miglioramento: un messaggio semplice, accompagnato dall’affetto per la madre, chiamata da tutti “nonna Patty”. Nello scatto condiviso, entrambe appaiono provate ma sollevate, unite dopo giorni difficili.