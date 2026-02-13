Florida, inseguimento finisce in fiamme: agente salva donna intrappolata

Un inseguimento finisce con uno schianto e un’auto in fiamme: un agente salva una donna intrappolata mentre un sospetto fuggiva dopo aver rubato un veicolo con un bambino a bordo.

Una notte di paura a Jacksonville, dove un inseguimento della polizia si è trasformato in un incidente violento con un’auto avvolta dalle fiamme. Una donna è rimasta intrappolata nel veicolo dopo lo schianto, ma è stata tirata fuori in extremis da un agente intervenuto sul posto.

Secondo quanto ricostruito, Richard Younger avrebbe sottratto con la forza un’auto, allontanandosi con un bambino di appena un anno sul sedile posteriore. Gli agenti hanno individuato il veicolo e dato il via all’inseguimento, culminato poco dopo in una collisione.

Leggi anche: Bologna, inseguimento finisce in tragedia: 18enne morto dopo lo schianto contro un palo



L’impatto ha coinvolto un’altra vettura, che ha preso fuoco subito dopo lo scontro. All’interno c’era la conducente, rimasta bloccata mentre le fiamme iniziavano a propagarsi nell’abitacolo.

Nelle immagini registrate dalla bodycam si vede l’agente Almin Residovic correre verso l’auto incendiata e trascinare fuori la donna dal lato passeggero. I capelli della vittima erano già stati raggiunti dal fuoco quando il poliziotto è riuscito a metterla in salvo.

Dopo il salvataggio, l’agente ha prestato le prime cure fino all’arrivo dei soccorsi. La donna e il bambino risultano fuori pericolo, mentre un ragazzo di 14 anni, presente nell’auto coinvolta, è riuscito a uscire autonomamente prima che le condizioni peggiorassero. Le sue condizioni non sono state rese note.