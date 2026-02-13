Michelle Obama racconta i dieci piercing fatti in un giorno e la reazione di Barack

Michelle Obama racconta di aver cambiato look con dieci nuovi piercing fatti in una sola seduta. L’ex first lady svela il retroscena e la reazione del marito Barack, che se n’è accorto solo dopo alcuni giorni.

Michelle Obama ha deciso di rinnovare il proprio stile con una scelta sorprendente: dieci piercing alle orecchie realizzati nello stesso momento. L’ex first lady lo ha raccontato durante una puntata del podcast “IMO”, che conduce insieme al fratello Craig Robinson.

L’idea le girava in testa da tempo, ma era rimasta in sospeso per anni. In passato aveva già un secondo foro, fatto prima di diventare madre, poi abbandonato per abitudine. «Ero diventata pigra e non mettevo più orecchini», ha spiegato.

Leggi anche: Usa - oggi è la notte di Barack e Michelle Obama alla convention di Chicago

A spingerla è stato anche l’esempio dei più giovani che frequenta oggi. Guardando le loro orecchie decorate, ha trovato ispirazione: piccoli gioielli disposti uno accanto all’altro, come una costellazione luminosa. Così è entrata nello studio del piercer con un’idea vaga, pronta però a cambiare rapidamente.

Una volta seduta, la decisione è arrivata quasi d’istinto. «Pensavo di farne solo qualcuno», ha raccontato, ma indicando nuovi punti uno dopo l’altro ha finito per moltiplicare i fori. Il risultato è stato un intervento unico, completato in una sola seduta. Sul dolore, nessun problema: «Non ha fatto male».

Il dettaglio più curioso riguarda la reazione del marito. Barack Obama non si è accorto subito del cambiamento. Solo dopo alcuni giorni ha iniziato a notare qualcosa di diverso, osservando il modo in cui Michelle portava i capelli. «Li tieni più sciolti ultimamente», le ha detto.

La risposta è arrivata con ironia: «Dormo accanto a te ogni notte». Nonostante questo, gli sono serviti tre giorni per rendersi conto dei nuovi orecchini.

Negli ultimi mesi Michelle Obama ha parlato spesso del rapporto con la propria immagine e della libertà conquistata nel tempo. Oggi sceglie senza esitazioni come mostrarsi, anche nei dettagli più personali.

Tra questi, anche i capelli. Ha raccontato di preferire le trecce nella vita quotidiana, soprattutto quando nuota o gioca a tennis, perché pratiche e semplici da gestire. Durante gli anni alla Casa Bianca aveva evitato certe acconciature, temendo che potessero attirare attenzioni fuori luogo.

All’epoca, ha spiegato, il contesto era diverso e mancavano tutele come il Crown Act, la legge contro la discriminazione legata ai capelli. Per questo aveva scelto uno stile più sobrio, evitando che l’aspetto diventasse un tema di discussione pubblica.