Formula 1, tensione tra Verstappen e Norris sui nuovi regolamenti

Tensione tra Verstappen e Norris durante i test in Bahrein: il campione olandese critica le nuove regole 2026, mentre il pilota McLaren replica senza mezzi termini.

Clima acceso nei test in Bahrein, dove le scuderie stanno lavorando in vista delle novità previste per il 2026. Le modifiche regolamentari non convincono tutti e tra i piloti emergono posizioni molto diverse, con Max Verstappen tra i più critici.

Il campione della Red Bull non ha nascosto il proprio malcontento dopo le prime prove: secondo lui, le nuove monoposto richiedono più gestione che guida pura. Ha parlato apertamente di sensazioni lontane dalla Formula 1 tradizionale, paragonando l’esperienza a qualcosa di simile a una Formula E potenziata.

Parole che hanno trovato una risposta immediata da parte di Lando Norris, reduce dal titolo mondiale con McLaren. Il britannico ha scelto un tono diretto, ricordando come la categoria sia sempre in trasformazione e come i piloti siano liberi di accettarne o meno le evoluzioni.

Norris ha anche sottolineato l’aspetto economico, facendo notare che i compensi elevati rendono difficile giustificare certe lamentele. Poi l’affondo: se le nuove vetture non piacciono, nessuno obbliga a restare. Una replica che ha reso evidente la distanza tra i due piloti.

Lo scontro si è spinto oltre, con Norris che ha rivendicato il proprio entusiasmo per le nuove macchine, contrapponendolo allo scetticismo dell’olandese. Pur riconoscendo la competitività di Verstappen, ha lasciato intendere che il suo approccio potrebbe cambiare, almeno sul piano dell’atteggiamento in pista.