Meloni in Bahrein per incontri istituzionali e vertice con il Consiglio di Cooperazione del Golfo

È iniziata la missione in Bahrein della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, attesa oggi da una serie di appuntamenti istituzionali e incontri bilaterali. La giornata si apre al Sakhir Palace, con l’arrivo previsto alle 10:30 insieme al ministro per lo Sviluppo Sostenibile del Bahrein, Noor Al Khulaif.

Ad accogliere la delegazione sarà il Principe ereditario e Primo Ministro del Bahrein, Salman bin Hamad Al Khalifa. La visita prevede uno scambio di accordi e una sessione di colloqui bilaterali con le autorità del Paese.

Leggi anche Meloni a Manama per il Vertice Ccg: Italia ospite d'eccezione nella regione del Golfo

Alle 13 Meloni si sposterà alla sede del vertice del Consiglio di Cooperazione del Golfo, dove sarà accolta nuovamente dal Principe ereditario e poi dal Re del Bahrein. Dopo la foto ufficiale, la delegazione parteciperà alla seduta congiunta del Ccg, in programma alle 13:30.

La sessione si aprirà con il discorso di benvenuto del Re del Bahrein, seguito dall’intervento di Giorgia Meloni in lingua inglese. A seguire, è previsto un pranzo ufficiale con i rappresentanti dei Paesi membri.

Nel pomeriggio, alle 15, la presidente del Consiglio farà visita alla Cattedrale di Nostra Signora d’Arabia, principale luogo di culto cattolico del Bahrein. Ad accoglierla sarà il Vicario Apostolico dell’Arabia del Nord, Monsignor Aldo Berardi, per un approfondimento sul ruolo della comunità cattolica nel Paese.