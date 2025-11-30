Carosello in Love: Anticipazioni e trama del film in prima Tv su Rai 1

Carosello in Love, diretto da Jacopo Bonvicini, arriva stasera, domenica 30 novembre, in prima visione su Rai 1. Il film segue la storia di Laura, interpretata da Ludovica Martino, giovane donna affascinata dall’universo televisivo e dal suo potere magnetico.

Accanto a lei c’è Mario, interpretato da Giacomo Giorgio, un regista brillante ma disilluso, che mette il proprio talento al servizio della pubblicità pur coltivando il sogno mai abbandonato del cinema d’autore. Il loro incontro avviene sul set del celebre programma Rai, un ambiente carico di creatività, ambizioni e contrasti.

Sul palco e dietro le quinte, le vite di Laura e Mario si intrecciano per oltre vent’anni, tra scontri, incomprensioni, attrazione e distanze che rischiano di separarli per sempre. Un rapporto complesso, fatto di emozioni trattenute e occasioni mancate, in cui i due protagonisti si sfiorano più volte senza riuscire davvero a trovarsi.

Il titolo Carosello richiama l’iconica trasmissione Rai lanciata nel 1957, simbolo dell’arrivo della televisione nelle case italiane. In quegli anni lo schermo diventa un nuovo punto di ritrovo, capace di riunire famiglie, amici e vicini nei salotti, nei bar e nei cortili, trasformando per sempre l’immaginario collettivo.

Tra i primi programmi della nuova Rai, Carosello conquista il pubblico e segna un cambiamento culturale destinato a lasciare un’impronta profonda nella società italiana.