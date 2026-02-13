Wanda Nara contro Mauro Icardi, accuse sui messaggi e polemica social

Nuove accuse e repliche tra Wanda Nara e Mauro Icardi riaccendono lo scontro social. Tra messaggi notturni, video controversi e frecciate pubbliche, emergono nuovi dettagli sul rapporto tra i due.

La tensione tra Wanda Nara e Mauro Icardi torna a esplodere sui social. Tutto parte dalla comparsa online di alcune vecchie foto della coppia, che il calciatore avrebbe reso di nuovo visibili. La reazione dell’imprenditrice non si fa attendere: su X pubblica una frase netta, accompagnata da emoji, che molti leggono come un riferimento diretto alla serata trascorsa dall’attaccante a Istanbul.

Nelle stesse ore circola anche un video in cui Icardi appare molto vicino a una ragazza, alimentando sospetti su un possibile tradimento. A questi elementi si aggiungono voci su presunti messaggi inviati di notte alla ex moglie, dettaglio che accende ulteriormente lo scontro pubblico.

La tregua è durata poco: tra Mauro Icardi e Wanda Nara riesplode lo scontro, con accuse incrociate, dichiarazioni durissime e riferimenti a questioni economiche e familiari che riaccendono una guerra mai davvero chiusa.

Wanda interviene di nuovo con un messaggio più lungo e diretto. Fa riferimento a chat recenti, parlando di conversazioni datate al giorno precedente e lasciando intendere di aver conservato tutto. Nel testo attacca anche il comportamento del calciatore, descrivendolo come accecato da rabbia e desiderio di rivalsa, e critica la donna che oggi gli è accanto, senza citarla esplicitamente.

Secondo persone vicine alla showgirl, il contatto tra i due sarebbe avvenuto all’alba, dopo una festa organizzata dal compagno di squadra Lucas Torreira. Icardi avrebbe iniziato a scriverle con insistenza, arrivando a chiedere anche una videochiamata. Wanda sostiene di avere prove delle conversazioni.

La replica dell’attaccante arriva poco dopo, attraverso una lunga storia su Instagram. Icardi respinge le accuse e attacca chi ha diffuso le indiscrezioni, accusando il gossip di inventare notizie. Smentisce anche il video del presunto bacio, sostenendo che i dettagli fisici non coincidono con la sua persona.

Il calciatore nega inoltre di aver ripristinato foto con l’ex moglie e ribadisce di non avere alcun interesse a guardare al passato. Nella parte finale del messaggio difende la sua attuale relazione, alludendo alla compagna senza nominarla e sottolineando che la sua vita privata non dipende dalle polemiche mediatiche.