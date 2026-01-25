Mauro Icardi contro Wanda Nara: accuse durissime e nuova guerra pubblica

La tregua è durata poco: tra Mauro Icardi e Wanda Nara riesplode lo scontro, con accuse incrociate, dichiarazioni durissime e riferimenti a questioni economiche e familiari che riaccendono una guerra mai davvero chiusa.

Dopo mesi di apparente calma, il rapporto tra Mauro Icardi e Wanda Nara torna al centro di uno scontro frontale. Alcune dichiarazioni rilasciate dalla conduttrice televisiva hanno riaperto ferite mai rimarginate, scatenando la reazione furiosa dell’ex marito, che non ha usato mezzi termini nel replicare.

La coppia, separata dopo dieci anni di relazione e un divorzio formalizzato nel 2025, aveva intrapreso strade diverse. Tuttavia, secondo il calciatore argentino, resterebbero irrisolte questioni profonde, capaci di alimentare ancora tensioni e accuse reciproche.

Icardi contesta in modo netto l’immagine descritta dall’ex moglie, arrivando a definirla una bugiarda patologica. Sostiene che le sue parole siano smentite dai fatti e richiama presunti episodi che, a suo dire, avrebbero avuto conseguenze gravi sulla sua vita personale e professionale.

Nel lungo sfogo, l’attaccante del Galatasaray parla di accuse infondate e di essere stato allontanato dalle proprie abitazioni. Il punto più delicato riguarda però il denaro: Icardi afferma di essere stato derubato di sette milioni di euro, una vicenda che definisce ormai di dominio pubblico e che segna, secondo lui, una frattura definitiva.

La risposta di Wanda Nara non si è fatta attendere. La showgirl respinge ogni addebito, negando qualsiasi appropriazione indebita e rivendicando la correttezza della propria gestione economica, comprese le questioni fiscali.

Nella replica, Wanda ribalta le accuse e richiama il tema del mantenimento, sottolineando come il comportamento di un padre che non adempie ai propri obblighi non sia visto positivamente. Chiude poi con una stoccata ironica, collegando le telefonate tese tra i due a momenti chiave della carriera sportiva dell’ex marito.