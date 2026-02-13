Milano cortina, Passler riammessa dopo il ricorso sul doping

Rebecca Passler potrà gareggiare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: accolto il ricorso contro la sospensione per doping. Decisivo il riconoscimento della possibile assunzione involontaria della sostanza rilevata.

Rebecca Passler torna in gara e potrà prendere parte ai Giochi di Milano Cortina 2026. La Corte Nazionale d’Appello di Nado Italia ha infatti accolto il ricorso presentato dall’atleta contro la sospensione provvisoria scattata dopo la positività al Letrozolo, rilevata in un controllo del 26 gennaio.

I giudici hanno riconosciuto la plausibilità di una assunzione involontaria o di una contaminazione della sostanza, elemento che ha permesso di sospendere gli effetti del provvedimento. Una decisione che riapre immediatamente le porte della nazionale alla biatleta.

Passler si unirà al gruppo azzurro già da lunedì 16 febbraio, tornando a disposizione dello staff tecnico in vista delle prossime gare inserite nel calendario olimpico.

Soddisfazione in casa federale. Il presidente della Fisi, Flavio Roda, ha accolto con favore l’esito del procedimento, sottolineando il ritorno dell’atleta tra le compagne di squadra.

Dopo giorni complicati, anche la diretta interessata esprime sollievo. “Ho sempre creduto nella mia buona fede”, ha spiegato Rebecca Passler, ringraziando legali, federazione, familiari e amici per il supporto ricevuto. Ora l’obiettivo è tornare a concentrarsi esclusivamente sul biathlon.