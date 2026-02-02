Doping a Milano Cortina 2026: Rebecca Passler positiva, primo caso ai Giochi

Rebecca Passler è risultata positiva a un controllo antidoping alla vigilia delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. È il primo caso ufficiale dei Giochi e coinvolge un’atleta italiana del biathlon.