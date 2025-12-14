Sparatoria alla Brown University di Providence: almeno venti feriti, sospettato fermato

Momenti di terrore alla Brown University di Providence, nel Rhode Island, dove si è verificata una sparatoria nel campus universitario. Secondo quanto riportato dai media locali, il bilancio provvisorio è di almeno venti feriti. L’episodio è avvenuto nelle aree adiacenti alla Facoltà di Ingegneria, una delle zone più frequentate dell’ateneo.

Il sospettato è stato fermato e si trova attualmente in custodia delle forze dell’ordine. A confermarlo è stato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha diffuso un messaggio sui social esprimendo vicinanza alle vittime e alle loro famiglie. Trump ha inoltre comunicato che, per la gestione dell’emergenza, è intervenuto anche l’Fbi.

Le aree colpite dalla sparatoria si estendono tra Hope Street e il lato est dell’università, nei pressi di Governor Street. La polizia ha immediatamente isolato la zona, avviando le operazioni di messa in sicurezza e consentendo ai soccorritori di intervenire.

Agli studenti del campus è stato ordinato di restare al riparo negli edifici, chiudendo a chiave le porte e mantenendo i telefoni in modalità silenziosa. Le autorità locali stanno proseguendo le indagini per chiarire la dinamica dei fatti e verificare se vi siano stati complici.