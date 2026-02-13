The Sims 4 Intrighi a Palazzo Expansion Pack, ora disponibile

La squadra di sviluppo di The Sims ha pubblicato The Sims 4 Intrighi a Palazzo Expansion Pack , disponibile oggi tramite l'EA app, Epic Games Store e Steam, nonché su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S e Xbox One.

Ogni regione ospita nobili dinastie, ma il trono reale resta vacante in The Sims 4 Intrighi a Palazzo Expansion Pack , dove i Sims vivranno fiabeschi colpi di scena mentre si faranno strada verso la corona. Esplorate lo splendido regno costiero di Ondarion, con il suo fascino storico, una lunga tradizione e ogni tanto qualche scandalo di cui si vocifera, mentre vi destreggiate tra nobili, dinastie e giochi di potere incantati. Ogni decisione è importante e anche la più piccola scelta può bastare a far pendere l'ago della bilancia.

Fino al 15 marzo 2026, ogni acquisto di The Sims 4 Intrighi a Palazzo Expansion Pack includerà un aggiornamento GRATUITO al Grand Bundle , che contiene l'Expansion Pack, il contenuto digitale "Tesori regali" e due nuovi kit! Con Stile Stellare Kit , i Sims possono incarnare la regalità con abiti di grande impatto pensati per ingressi scenografici, mentre Ora del Tè Kit permette ai giocatori di organizzare ricevimenti raffinati, intimi ma radiosi, con tutto l'occorrente per servire tè e pettegolezzi con stile.

Leggi anche: The Sims 4 svela Intrighi a Palazzo Expansion Pack