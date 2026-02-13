Steven Spielberg dona 25 mila dollari alla famiglia di James Van Der Beek

La raccolta fondi per la famiglia di James Van Der Beek cresce rapidamente e supera 1,7 milioni di dollari. Tra le donazioni più alte c’è quella di Steven Spielberg e Kate Capshaw, che hanno versato 25 mila dollari.

La campagna GoFundMe aperta per sostenere la famiglia di James Van Der Beek si avvicina alla soglia dei 2 milioni di dollari. A spingere in alto il totale è arrivata una donazione da 25 mila dollari firmata da Steven Spielberg e dalla moglie Kate Capshaw, che si sono subito piazzati tra i contributi più consistenti sulla pagina.

Il regista premio Oscar ha un legame speciale con l’attore. In Dawson’s Creek, il personaggio di Dawson Leery sognava di diventare un grande cineasta proprio ispirandosi a Spielberg. Lo scorso settembre il regista aveva partecipato anche a una reunion del cast, mentre Van Der Beek stava affrontando la malattia.

Leggi anche: Raccolta fondi per James Van Der Beek, oltre un milione di dollari in 24 ore

La raccolta fondi per la famiglia di James Van Der Beek supera il milione di dollari in meno di 24 ore dalla notizia della sua morte.

La raccolta fondi, aggiornata a giovedì pomeriggio, ha già superato quota 1,7 milioni di dollari grazie al sostegno di fan e personaggi noti. Tra i donatori figurano anche Derek Hough e Zoe Saldaña.

L’attore è morto mercoledì mattina dopo aver combattuto contro un tumore al colon-retto al terzo stadio. La diagnosi era arrivata a metà del 2023. Solo nel novembre 2024 aveva deciso di rendere pubblica la sua battaglia contro la malattia.