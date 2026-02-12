Raccolta fondi per James Van Der Beek, oltre un milione di dollari in 24 ore

La raccolta fondi per la famiglia di James Van Der Beek supera il milione di dollari in meno di 24 ore dalla notizia della sua morte. Migliaia di fan e volti noti hanno contribuito con donazioni importanti.

La campagna GoFundMe aperta dopo la morte di James Van Der Beek ha superato il milione di dollari in meno di un giorno. Giovedì mattina il contatore segnava già circa 1,2 milioni, una cifra destinata a crescere con il passare delle ore.

Oltre 24 mila persone hanno effettuato una donazione. Tra i contributi più rilevanti compaiono quelli di volti noti dello spettacolo: il professionista di “Dancing with the Stars” Derek Hough ha versato 1.000 dollari, mentre l’attrice premio Oscar Zoe Saldana, registrata con il nome da sposata Zoe Saldaña-Perego, ha donato 2.500 dollari.

La famiglia di James Van Der Beek affronta difficoltà economiche dopo la morte dell’attore.

Alla raccolta hanno partecipato anche la Marla Maples Foundation con 5.000 dollari e Lyn Lear, moglie del compianto Norman Lear, che ha scelto di contribuire con 5.000 dollari al mese. La stessa cifra mensile è stata promessa anche dalla YouTuber Codie Sanchez.

L’attore è morto mercoledì mattina. La famiglia ha confermato la notizia con un messaggio in cui ha spiegato che si è spento “serenamente”. Subito dopo l’annuncio, amici e colleghi hanno condiviso ricordi e parole di addio.

L’ex wrestler Stacy Keibler ha pubblicato una foto che lo ritrae mentre osserva il tramonto dalla sedia a rotelle, raccontando gli ultimi giorni vissuti insieme.

Van Der Beek era diventato celebre per il ruolo da protagonista nella serie “Dawson’s Creek” e per il film “Varsity Blues”. A metà 2023 gli era stato diagnosticato un cancro al colon al terzo stadio, reso pubblico nel novembre 2024.

Le cure hanno inciso pesantemente sulla vita della famiglia, sia dal punto di vista emotivo sia economico. Per sostenere le spese mediche l’attore aveva messo all’asta alcuni cimeli legati alla sua carriera. Nella pagina della raccolta fondi, la moglie Kimberly ha spiegato che l’assistenza sanitaria e la lunga battaglia contro la malattia avevano prosciugato le risorse familiari.