Absolum: Threads of Fate

Dotemu rilascia l'aggiornamento gratuito "Threads of Fate" per il famoso rogue 'em up Absolum: nuova modalità, sfide e altro ancora disponibili ora

Absolum, l'acclamata evoluzione moderna del genere picchiaduro che fonde il classico combattimento con una ricca narrazione e un'ampia rigiocabilità in un'avventura fantasy basata sulla corsa, oggi ottiene una generosa aggiunta di contenuti gratuiti per tenere i ribelli impegnati nella sua innovativa lotta cooperativa contro la tirannia. Absolum è la prima IP indie originale del co-sviluppatore ed editore Dotemu ( Streets of Rage 4, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge ) e dei co-sviluppatori Guard Crush Games e Supamonks, ed è disponibile insieme al nuovo aggiornamento Threads of Fate su PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 e PlayStation 4 ora a €24,99.

Absolum di Threads of Fate Caratteristiche dell'aggiornamento

Una nuovissima modalità di gioco: gli eroi che completano la missione principale di Absolum sbloccheranno Mystic Ordeal, che utilizza decine di modificatori per offrire una sfida impegnativa con sorprese e scenari che contrastano nettamente con l'avventura principale

Affronta la diabolica sfida del Boss Rush, coordina attentamente i tuoi sforzi per evitare il fuoco amico cooperativo e resisti agli assalti di orde implacabili: queste sono solo alcune delle prove che ti aspettano in Mystic Ordeal. Affronta le sfide create dagli sviluppatori di Absolum o sperimenta diverse combinazioni di modificatori per creare le tue prove e condividerle con la community tramite i codici Custom Ordeal L'Albero dell'Anima che conferisce potenziamenti condividerà nuovi doni con i guerrieri abbastanza temibili da superare Mystic Ordeal le difficoltà di



Regioni Corrotte: l'aggiornamento evolve anche la campagna principale di Absolum. Dopo aver completato la campagna, incontrerai delle Regioni Corrotte opzionali nel tuo viaggio, e queste aree offrono ricompense incredibili per i ribelli abbastanza coraggiosi da sopravvivere ai pericoli mortali che nascondono.

Nuovi elementi sbloccabili: l'Albero delle Anime porta nuovi frutti, offrendo due nuove skin per ogni personaggio giocabile, sei set di emote aggiuntivi e un modo per iniziare le corse pur possedendo già una delle Ispirazioni che conferiscono attacchi, solitamente vinte dai combattimenti contro i boss.

Nuove opzioni e impostazioni: attiva/disattiva i numeri dei danni per valutare esattamente quanti danni stanno infliggendo i tuoi colpi, utilizza nuovi input per gli oggetti lanciabili o goditi il ??frame rate appena sbloccato della versione per PC mentre ti godi la grafica vibrante del gioco.

Cavalcature più potenti: i combattenti più attenti noteranno un nuovo grado Elite di cavalcature cavalcabili che appaiono nei combattimenti, che vantano attacchi più dannosi e nuovi comportamenti

Una miniera di miglioramenti: centinaia di miglioramenti alla qualità della vita arricchiscono l' entusiasmante gameplay e l'avvincente avventura di Absolum , tra cui modifiche alla generazione di misteriose spaccature incontrate dopo aver completato il gioco principale e alle ricompense che offrono

Absolum include incantesimi, contrattacchi e una profondità personalizzabile. Gioca nei panni di uno dei quattro guerrieri, ognuno con uno stile di gioco e un set di mosse unici: l'agile combattente Galandra, armato di spada, il nano Karl, simile a un carro armato, l'enigmatico ladro Cider e il magico Brome. Insieme dovranno esplorare una terra misteriosa, piena di meraviglie e orrori cosmici contorti, mentre combattono per spezzare la morsa ferrea che il tiranno Azra esercita sulla terra e sull'uso della magia. La rivisitazione del classico picchiaduro arcade di

Con percorsi ramificati da esplorare, missioni da scoprire, personaggi intriganti da incontrare e una vasta gamma di boss impegnativi in ??serbo, l' avvincente racconto fantasy di Absolum svela un'avventura avvincente che incanala lo spirito di classici picchiaduro come Golden Axe e Dungeons & Dragons: Chronicles of Mystara . Sblocca oggetti, missioni e potenziamenti permanenti per i guerrieri mentre esplori il mondo di Absolum attraverso run ricche di varietà, adrenalina e sfida, in un design che massimizza l'accessibilità e la rigiocabilità.

Absolum introduce un universo e un cast avvincenti, co-creati con il talento magistrale dello studio di animazione Supamonks (Rabbids Invasion: Mission to Mars).