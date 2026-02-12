Striscia la notizia, il Gabibbo aggredito a Milano durante un servizio sugli evasori del metrò

A Milano il Gabibbo è stato spintonato e fatto cadere durante un servizio sugli evasori del metrò. È la prima aggressione in 36 anni per il pupazzo simbolo di Striscia la Notizia. Le immagini andranno in onda stasera su Canale 5.

Per la prima volta in oltre trent’anni di televisione, il Gabibbo finisce a terra dopo un’aggressione. È accaduto a Milano mentre il pupazzo simbolo di Striscia la notizia stava registrando un servizio in città.

Le immagini saranno trasmesse giovedì 12 febbraio, in prima serata su Canale 5, nel quarto appuntamento con Striscia la notizia - La voce della presenza, condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.

La nuova puntata di Striscia la notizia va in onda giovedì 12 febbraio su Canale 5, tra atmosfera di San Valentino, ospiti musicali, servizi d’inchiesta e un episodio di violenza contro il Gabibbo durante una ripresa a Milano.

L’inviato era impegnato in uno dei temi storici del programma: i furbetti che viaggiano senza biglietto e saltano i tornelli della metropolitana, oltre a chi occupa senza diritto i parcheggi riservati alle persone con disabilità. Durante le riprese dedicate agli evasori del metrò, un ragazzo si è infastidito per le domande.

Quando il Gabibbo ha chiesto spiegazioni, il giovane ha reagito spingendolo con forza. Il pupazzo è caduto a terra più volte, mentre l’aggressore gli strappava anche il microfono di mano.

Nato il 1° ottobre 1990, il Gabibbo non aveva mai subito un’aggressione fisica in 36 anni di carriera. Volto amatissimo da diverse generazioni, è da sempre associato alle campagne di denuncia del programma di Antonio Ricci.

La scena assume un tono ancora più particolare perché, per questa puntata, a dare la voce al pupazzo è Al Bano, ospite della serata. Per l’occasione il Gabibbo indossa un panama e una sciarpa, dettagli che rendono l’episodio ancora più singolare.